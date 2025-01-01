Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Ostiner Stub'n", Gmund am Tegernsee

Kabel Eins
"Ostiner Stub'n", Gmund am Tegernsee

"Ostiner Stub'n", Gmund am TegernseeJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

"Ostiner Stub'n", Gmund am Tegernsee

44 Min.Ab 6

Am Dienstag geht es für TV-Koch Mike Süsser zu Frank in die "Ostiner Stub'n". Der erfahrene Koch fährt hier ein euro-asiatisches Fine Dining-Konzept, das man in dieser Form nicht alle Tage findet. Klingt interessant, aber passt das auch an den Tegernsee? Seine vier siegeshungrigen Kollegen sind gespannt!

