Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 22.10.2024: "Brasserie", Borken am See
45 Min.Folge vom 22.10.2024Ab 12
Am zweiten Tag führt es den Profi und die Konkurrenz unter dem Motto "Glamping" nach Borken. Der heutige Gastgeber und gebürtige Holländer Vasco bietet vor allem komfortsuchenden Campern ein besonderes Urlaubsziel mit Spaß für die ganze Familie. Stärken können sich die Urlauber in der Brasserie, in der Vasco mit seiner Köchin Eugenie mit einer Mischung aus holländischen Spezialitäten und deutschen Gerichten überzeugen will.
