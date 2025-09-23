Echter italienischer Flair im "Die Italiener Peppe 27"Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt
Folge vom 23.09.2025: Echter italienischer Flair im "Die Italiener Peppe 27"
45 Min.Folge vom 23.09.2025Ab 12
Am zweiten Tag wird's authentisch italienisch: Gastgeber Gianmaria lädt ein in sein Restaurant in der Hattingener Altstadt. Mit südländischem Charme, echten Familienrezepten und purer Leidenschaft will er die Konkurrenz von seinem Lokal überzeugen. Wird der temperamentvolle Gastgeber mit Pasta, Wildgerichten und Persönlichkeit die Messlatte höher legen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins