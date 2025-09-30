Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Kabel EinsFolge vom 30.09.2025
Folge vom 30.09.2025: Qualitätsfleisch vom Holzkohlegrill im argentinischen Steakhouse "Mendoza"

45 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12

Tag 2 der Grill-Spezial-Woche führt nach Mönchengladbach, wo Gastgeber Thomas das argentinische Steakhouse "Mendoza" mit Herzblut und neuen Ideen führt: Offene Küche, modernes Konzept und echte Nähe zum Gast. Ob seine Vision moderner Grillkultur auch seine Mitstreiter überzeugt?

