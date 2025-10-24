Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 24.10.2025
45 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12

Zum großen Finale setzen Marvin und seine Verlobte Laura noch einmal alles auf eine Karte: Gemeinsam laden sie in ihr ,,Restaurant Fabian'' ein, wo internationale Küche auf hochwertige regionale Produkte trifft. Am Ende der Woche gibt's dann die Punkte von unserem Profi-Koch - wer sichert sich den Wochensieg?

