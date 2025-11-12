Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 12.11.2025
44 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12

Zur Wochenmitte geht es nach Lieser ins "Landhotel Steffen". Gastronom Jörg kombiniert den Hotelbetrieb mit einer traditionsreichen Küche und serviert regionale Fleischgerichte sowie frische Fisch- und Wildspezialitäten. In seinem Haus wird Gastfreundschaft großgeschrieben, was Gäste und Mitstreiter gleichermaßen spüren sollen. Schafft es Gastgeber Jörg, mit Bodenständigkeit und feiner Kochkunst die Runde zu beeindrucken?

