Im "WurzelWerk" steht die Nachhaltigkeit im Fokus
Am Donnerstag führt die kulinarische Reise nach Großbundenbach ins "WurzelWerk". Hier setzt Küchenmeister Benny auf moderne deutsche Küche mit regionalem Bezug, feinem Handwerk und einem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit. Die wechselnde Karte spiegelt Bennys Anspruch wider, Tradition kreativ neu zu interpretieren. Doch wie kommt Bennys Leidenschaft und Kreativität bei der Konkurrenz an?
