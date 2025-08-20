Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Jeder Teller ein Kunstwerk bei "Scarpati" in Wuppertal

Kabel EinsFolge vom 20.08.2025
Jeder Teller ein Kunstwerk bei "Scarpati" in Wuppertal

Jeder Teller ein Kunstwerk bei "Scarpati" in WuppertalJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt

Folge vom 20.08.2025: Jeder Teller ein Kunstwerk bei "Scarpati" in Wuppertal

45 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12

Zur Mitte der Woche geht es ins traditionsreiche "Scarpati" - eine Villa, die seit über 50 Jahren für gehobene Kulinarik steht und Feinschmecker:innen aller Welt anlockt. Geschäftsführer und Koch Aleks setzt auf internationale Klassiker mit moderner Raffinesse. Kann das Traditionshaus seinem guten Ruf gerecht werden?

Alle verfügbaren Folgen