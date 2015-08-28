Blutige Anfänger? Keineswegs - hier werden höchstens blutige Steaks serviertJetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 28.08.2015: Blutige Anfänger? Keineswegs - hier werden höchstens blutige Steaks serviert
44 Min.Folge vom 28.08.2015Ab 6
Auch heute wird es noch mal spannend, denn drei Restaurants konkurrieren um das beste Steak in Frankfurt. Doch welches Steak ist wirklich perfekt? Können die Restaurants die Garzeiten einhalten und beste Qualität liefern? Um den Titel kämpfen das moderne "Vai Vai", das klassische "Ranch and Sea" und das imposante "Druckwasserwerk". Welches Steak wird die Jury um Mike Süsser überzeugen?
