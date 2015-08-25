Wer wird Frankfurts Burger-Meister?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 25.08.2015: Wer wird Frankfurts Burger-Meister?
Heute dreht sich alles um Burger. In Frankfurt treten drei Restaurants gegeneinander an, um der Jury zu beweisen, dass der eigene Burger am besten ist. Doch können alle Gastronomen diesem Druck standhalten? Welcher Burger kann vom Geschmack und den Zutaten überzeugen? Das "Burgerbaby", "Fletchers" und "Burgermeister" kämpfen um den Titel.
