Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Kabel EinsFolge vom 18.05.2016
45 Min.Folge vom 18.05.2016Ab 6

Andreas C. Studer und seine Jury sind heute im Namen der Linsensuppe unterwegs. Wer hat die Beste in ganz Berlin? Wir besuchen das indische Restaurant "Zaika", das Kiezlokal "Eckbert Zwo" und "Gil's Suppentreff". >>> Ganze Folge jetzt online ansehen!

