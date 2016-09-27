Heimspiel für die Nahrung: Welche Lasagne lässt sich in Essen am besten essen?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 27.09.2016: Heimspiel für die Nahrung: Welche Lasagne lässt sich in Essen am besten essen?
45 Min.Folge vom 27.09.2016Ab 6
Köstliche Lasagne-Variationen, gepaart mit ganz viel Italienischem Lebensgefühl - und das mitten im Kohlenpott. Auf Genussreise begibt sich diesmal unser Kochexperte Andreas C. Studer ins schöne Essen. Mit dabei Evangelos und sein "Black Sheep" im idyllischen Stadtteil Essen Kettwig. Fausto möchte in seinem "Vita Pazza" mit einem alten Familienrezept punkten und Paolo setzt in seiner "Trattoria Paolo" nicht nur auf seine Speisen, sondern auch auf seine Sangeskunst.
Genre:Kochen, Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2015
