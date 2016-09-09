Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge vom 09.09.2016: Seelachs, Kabeljau oder Seeteufel – wer macht den besten Backfisch?

45 Min.Folge vom 09.09.2016Ab 6

Mike Süsser sucht in Hamburg den besten Backfisch. Ob Seelachs, Kabeljau oder Seeteufel – unsere Jury probiert alles! Im Lokal „Funky Fish“, im Fischgeschäft „Herr Fischer“ und im Restaurant „Fisherman“ treten drei völlig unterschiedliche Konzepte gegeneinander an. Wer überzeugt Geschmack, Zubereitung und Kreativität und darf den heiß begehrten Siegerteller mit nach Hause nehmen?

