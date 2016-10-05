Herausstechen bei Curry-Gerichten - Das unmögliche machen diese Köche möglich!Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 05.10.2016: Herausstechen bei Curry-Gerichten - Das unmögliche machen diese Köche möglich!
45 Min.Folge vom 05.10.2016Ab 6
Curry-Gerichte gibt es mittlerweile in unzähligen Versionen und Abwandlungen. Um die beste Variante in Köln zu finden begeben sich Andreas C. Studer und seine Jury-Kollegen auf eine kulinarische Weltreise. Im "Little India" warten traditionell indische Gerichte, das "Chang Thai" möchte mit thailändischem Curry überzeugen und im "Le Bistrot 99" regieren französische Aromen. Welches Curry-Gericht kann die Jury mit der richtigen Würze und dem besten Geschmack überzeugen?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
