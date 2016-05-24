Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Kabel Eins
Folge vom 24.05.2016

Andreas C. Studer und seine Jury suchen den besten Kassler Berlins. Im Wettbewerb stehen die Lokale „Kantine deluxe“, „Zum grünen Baum“ und das Varieté „Knutschfleck“. Wer überzeugt mit Geschmack, Kreativität und Qualität und darf sich künftig mit dem Titel rühmen? Spannung, Bewertungen und Überraschungen gibt es heute bei „Mein Lokal, Dein Lokal – SPEZIAL“.

