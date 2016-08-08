Wer rollt Frankfurts heißesten Burrito?Jetzt kostenlos streamen
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 08.08.2016: Wer rollt Frankfurts heißesten Burrito?
45 Min.Folge vom 08.08.2016Ab 6
Die mexikanische Küche ist mittlerweile ein echter Exportschlager geworden. In Frankfurt ist Martin Baudrexel deshalb auf der Suche nach dem besten Burrito der Stadt. Zusammen mit seinem Jury-Team besucht er im "Chidoba" die erste mexikanische Systemgastronomie Deutschlands, lernt im "Yumas" zwei kulinarische Quereinsteiger kennen und lässt sich beim "Bulli Burrito" vom authentisch mexikanischen Team verköstigen. Wer bietet den besten Burrito der Main-Metropole an?
Genre:Kochen, Reality
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins