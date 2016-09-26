Mein Lokal, Dein Lokal Spezial
Folge vom 26.09.2016: Heute: Zwiebelrostbraten
45 Min.Folge vom 26.09.2016Ab 6
Im schwäbischen Augsburg kämpfen heute drei Restaurants um den Titel "Bester Zwiebelrostbraten der Stadt". Im modernen Steakrestaurant "Gordion" zeigt Alexandra Karlingers Küchenchef, Manuel Veh, was er kann. Im Restaurant "Zur Kahnfahrt" kocht Inhaber Adalbert "Bela" Balogh persönlich in einzigartiger Atmosphäre und im traditionellen "Kühners Landhaus" will Chef Andreas Kühner mit solider Kochkunst und regionalen Produkten überzeugen.
