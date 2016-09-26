Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Heute: Zwiebelrostbraten

Kabel EinsFolge vom 26.09.2016
Heute: Zwiebelrostbraten

Heute: ZwiebelrostbratenJetzt kostenlos streamen

Mein Lokal, Dein Lokal Spezial

Folge vom 26.09.2016: Heute: Zwiebelrostbraten

45 Min.Folge vom 26.09.2016Ab 6

Im schwäbischen Augsburg kämpfen heute drei Restaurants um den Titel "Bester Zwiebelrostbraten der Stadt". Im modernen Steakrestaurant "Gordion" zeigt Alexandra Karlingers Küchenchef, Manuel Veh, was er kann. Im Restaurant "Zur Kahnfahrt" kocht Inhaber Adalbert "Bela" Balogh persönlich in einzigartiger Atmosphäre und im traditionellen "Kühners Landhaus" will Chef Andreas Kühner mit solider Kochkunst und regionalen Produkten überzeugen.

Alle verfügbaren Folgen