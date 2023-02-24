Ruhiges Händchen gefragt!Jetzt kostenlos streamen

Folge 4: Ruhiges Händchen gefragt!
114 Min.Folge vom 24.02.2023Ab 12
Welcher Mann kann mehr? Das wolle Tanja Szewczenko & Norman Jeschke, Simone Thomalla & Nicolino Hermano, Jessica Ginkel & Daniel Fehlow sowie Sarah Bora & Eko Fresh heute rausfinden.
Genre:Spielshow
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1