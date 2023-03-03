Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 5vom 03.03.2023
119 Min.Folge vom 03.03.2023Ab 12

Diese Geschwister-Duos kämpfen in einer Spezial-Ausgabe von "Mein Mann kann" um den Sieg: Valentina Phade & Cheyenne Phade, Heiko Lochmann & Roman Lochmann, Dagi Bee & Leni Marie Ochmanczyk sowie Andreas Ehrlich und Chris Ehrlich. Bei Song-Quiz, Memory & Emoji- Battle liegt in der heutigen Episode auch etwas Magie in der Luft....

