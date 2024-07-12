Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 6vom 12.07.2024
112 Min.Folge vom 12.07.2024Ab 12

Diese vier prominenten Paare zocken heute bei "Mein Mann kann" um den Sieg: Susan Sideropoulos & Jakob Shtizberg, Ulrike & Alexander von der Groeben, Sarah & Florian Wellbrock sowie Dominik Schmitt & Lars Steinhöfel.

