Mein Ottakring
1 StaffelAb 0
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Mein Ottakring
Die Filmdokumentation zeigt persönliche Jugendgeschichten prominenter Gäste und erinnert an alte Geschichten aus Ottakring. 2012 traf sich eine illustre Runde aus Ottakring im Traditionslokal „10er Marie“ Persönlichkeiten wie Karl Hodina, Horst Chmela und Gerhard Zeiler teilten ihre Erinnerungen an den Bezirk. Auch Arik Brauer und Helmut Lohner erzählten von ihren Wurzeln und ließen Ottakrings Vergangenheit lebendig werden.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2
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