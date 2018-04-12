Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 4 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 2: Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 4 Folge 2
In dieser Folge wird Dr. Christian Horwath in die Steiermark gerufen. Das Paar Gaugl-Hollerer aus Großsulz gab ihren geliebten Hund Bahari für ein paar Tage in eine Tierpension. Zurückgekommen ist der Rüde mit schweren Verletzungen an den Beinen. Noch am Tag der Abholung suchten die Tierhalter mit Bahari den Nottierarzt auf. Mehrere Tage musste der Hund wegen tiefer Wunden an den Beinen mit Schmerzmittel und Antibiotika behandelt werden. Das Ehepaar Gaugl – Hollerer kontaktierte daraufhin den Tierpensionsbetreiber, doch der weist die Verantwortung von sich. Der Hund sei bereits zuvor krank und in einem schlechten Zustand gewesen. Dr. Christian Horwath versucht mehr über die Tierpension herauszufinden und kommt dabei in Kontakt zu einer Dame, dessen Hund hier verstorben ist. Der Rechtsanwalt ist geschockt, was ist wirklich in der Tierpension passiert? In seinem zweiten Fall geht Dr. Christian Horwath dem Summen eines Maulwurfschrecks nach. Denn Familie Dietinger aus dem Mühlviertel kann seit Monaten, durch das piepende Gerät das Nachbar aufgestellt hat, ihren Garten nicht mehr nutzen. Vor allem Iris Dietinger und ihre kleine Tochter belasten die Laute. Von den anfänglich vier Geräten wurden zwar zwei entfernt, allerdings schlagen die verbleibenden Maulwurfsvertreiber weiterhin aus, sobald sich jemand im Garten oder auch bei der Einfahrt befindet. Rechtsanwalt Dr. Horwath will sich vor Ort einen Eindruck machen und wird direkt überrascht: denn als er vorfährt bauen die Nachbarn das Gerät plötzlich ab. Der Anwalt will sichergehen, dass die Familie fortan Ruhe hat und sucht das Gespräch mit den Nachbarn. Doch offenbar geht es hier gar nicht um Maulwürfe.
