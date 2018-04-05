Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 4 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 1: Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 4 Folge 1
3,2 Millionen Liter Wasser soll Familie Jegel im Jahr 2016 verbraucht haben und dafür wurde von der Gemeinde eine Rechnung von über 11.000 Euro gestellt. Die Verbrauchsmenge entspricht in etwa der 25-fachen Menge des normalen jährlichen Wasserverbrauchs und deswegen ist Herr Jegel überzeugt, dass ein Fehler vorliegt. Den Wasserzähler ließ die Gemeinde überprüfen – Ergebnis: alles korrekt. Doch das sieht Christian Horwath nicht so. Deswegen will er nicht nur eine neue Prüfung beantragen, sondern macht sich auch beim Bürgermeister von Lebring-St. Margarethen einen Termin aus. Romana Reiter aus Oberösterreich ist scheinbar einem Betrüger auf den Leim gegangen. Er hat sie auf Mallorca dazu überredet 5000 Euro in seine neueste Geschäftsidee, einen Onlineshop für Designermode, zu investieren. Sie könnte ihr Geld leicht verdoppeln, wenn sie dafür auch neue Kunden anwirbt. Das sei auch das Geschäftsmodell dahinter, da Premiumkunden billiger einkaufen könnten. Sogar einen Vertrag setzte die junge Oberösterreicherin mit ihrem neuen Geschäftspartner auf. Doch letztlich entpuppte sich das Ganze als eine Art Pyramidenspiel. Christian Horwath versucht mittels Lockvogel mehr über die Geschäftspraktiken des Betrügers herauszufinden und konfrontiert diesen letztendlich persönlich bei einem Treffen in Wien samt Kamerateam.
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