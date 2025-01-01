Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 4 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 4: Mein Recht! Ich geb nicht auf - Staffel 4 Folge 4
Gleich fünf Betroffene haben sich bei der "Mein Recht"-Redaktion gemeldet, um ein Problem mit einem Arbeitgeber zu melden. Eine Matratzenfirma verspricht in Inseraten große Verdienstmöglichkeiten für Verkäufer. Toller Verdienst und noch bessere Provisionen werden versprochen. Doch überwiesen werden sie nicht. Deswegen treten Alexander Huber und Janka Adamikova vor die Kamera, um mit dem Rechtsanwalt gegen die Firma vorzugehen. "Bei mir sind 20.000 Euro offen", sagt Alexander, bei Janka immerhin rund 7.000. Nach Prüfung der Unterlagen stellt Horwath fest: "Die Abrechnung passt hinten und vorne nicht und wurde nicht auf Basis des Vertrages gemacht." Horwath nimmt sich der Sache an, will ihr auch noch näher auf den Grund gehen. In Eugendorf kämpfen zwei Hobbygärtnerinnen seit Jahren einen Kampf mit dem Bürgermeister. Vor der Pacht ihres Grundstücks haben sie sich bei der Landesregierung genauestens informiert, was sie auf dem Grundstück machen dürfen und was nicht. Doch nicht mal drei Monate nach Start kam von der Gemeinde ein Bescheid, dass ihre Hochbeete und ein Schuppen nicht der Verordnung entsprechen. Christian Horwath hatte einen Verdacht: "Diese Verordnung stinkt für mich nach Anlassgesetzgebung." Scheinbar dürften die beiden Gärtnerinnen zwischen die Fronten eines Streits zwischen Bürgermeister und ihrem Verpächter gekommen sein. Und Christian Horwaths Verdacht erhärtet sich durch die Aussagen eines Nachbarn, der meint, dass es um Umwidmungen geht und eigentlich die Gemeinde Interesse am gepachteten Grundstück der beiden hat. Horwath nimmt Kontakt zum Bürgermeister auf. Doch die Ereignisse überschlagen sich und da eins zum nächsten führt, kommt es seitens Christian Horwath zu einer Beschwerde gegen die Gemeinde beim Verfassungsgerichtshof. Was geschehen ist, sieht man in "Mein Recht".
