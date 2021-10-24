Staffel 07 Folge 08 - Mein Recht! Ich geb nicht aufJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 8: Staffel 07 Folge 08 - Mein Recht! Ich geb nicht auf
Früher war Familie Polak aus Haslau an der Donau mit ihren Nachbarn eng befreundet. Nun trifft man sich vor Gericht. Hintergrund ist ein skurriler Streit über Schwalbenkot. Der Nachbar beschuldigt Familie Polak nämlich, dass die Schwalben, die bei den Polaks nisten, ständig über seinen Garten fliegen und dabei das eine oder andere Vogelkot-Häufchen hinterlassen. Daran wären die Polaks schuld, die die Schwalben quasi anlocken. Für den entstandenen Schaden fordert er 7500 Euro Schadenersatz, außerdem will er, dass die Polaks die Stallfenster, durch die die Schwalben ein- und ausfliegen, vergittern. Damit wäre den streng geschützten Vögeln der Zugang zu ihren Nestern versperrt und sie würden über kurz oder lang verschwinden. Dr Christian Horwath erfährt von dem skurrilen Fall und schaltet sich ein. Auf seiner Recherche entdeckt er, dass an fast jedem Haus in Haslau Schwalben nisten. Der erfahrene Anwalt rechnet mit einem lockeren Sieg vor Gericht, doch dann taucht plötzlich ein Beweisvideo aus, das angeblich die Schwalben der Polaks zeigt, wie sie über dem Garten des Nachbarn ihre Kreise ziehen. Konrad Varga aus Oberhausen im niederösterreichischen Bezirk Gänserndorf verlor wegen der Corona-Pandemie seinen Job und wollte die Zeit nutzen, um in den Pflegebereich umzusatteln. Konkret wollte er sich in einem Kurs zur Heimhilfe ausbilden lassen. Schnell wurde er fündig, und da auf der Homepage der Anbieterin viele Logos zu sehen waren, darunter das Logo des AMS, nahm Konrad Varga an, der Kurs, der immerhin 1800 Euro kostete, werden vom AMS bezahlt bzw. mitfinanziert. Doch kurz vor Ende des Kurses stellte sich heraus: der Kurs wird nicht vom AMS bezahlt. Konrad Varga fühlt sich getäuscht. Für den jungen Familienvater sind 1800 Euro viel Geld, deshalb wendet er sich an Dr. Christian Horwath, der ihm helfen soll, das Geld zurück zu bekommen. Wiedersehen mit Ursula Pratnecker und Gerald Wassermann in Straß in der Steiermark. Die beiden haben sich schon einmal an Dr Christian Horwath gewandt: der LKW-Parkplatz gegenüber war ein ständiger Quell des Lärms, verursacht durch Einparken, Laden und Laufen lassen der Standheizung. Damals setzte Dr. Horwath durch, dass die betreibende Firma eine Schallschutzwand aufbauen musste. Doch dieser Schallschutz war nicht ausreichend, aus diesem Grund muss Dr. Horwath ein zweites Mal einschreiten, um den lärmgeplagten Anwohnern zu helfen.
