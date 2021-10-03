Staffel 07 Folge 05 - Mein Recht! Ich geb nicht aufJetzt kostenlos streamen
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Folge 5: Staffel 07 Folge 05 - Mein Recht! Ich geb nicht auf
49 Min.Folge vom 03.10.2021Ab 6
In "Mein Recht" begleitet Dr. Christian Horwath Menschen bei ihrem Kampf um Gerechtigkeit. Der Rechtsanwalt kämpft für seine Klienten, versucht Streitigkeiten zu schlichten, nimmt Unternehmen in ihre Verantwortung, deckt Ungerechtigkeiten auf und versucht dabei immer, eine schnelle und einvernehmliche Lösung zu finden.
Mein Recht! Ich geb nicht auf
Genre:Dokumentation, Recht
Produktion:AT, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4