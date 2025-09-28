Mein Tumor und Ich
Folge vom 28.09.2025: Die große Befreiung
45 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Die 30-jährige Alexandra hat einen 20 Pfund schweren Tumor, der ihr Leben bestimmt und dringend entfernt werden muss. Claudia kämpft mit einer gewaltigen Wucherung am Gesäß, die mittlerweile fast die Hälfte ihrer Körpergröße ausmacht – sie ist zwar gutartig, doch extrem entstellend und potenziell gefährlich. Kelvin leidet unter einem riesigen Tumor an Hals und Schulter, der ihm nicht nur die Stimme nimmt, sondern sein gesamtes Leben einschränkt. Hoch spezialisierte Chirurgen nehmen sich ihrer Schicksale an und zeigen, wie medizinische Präzision und Empathie ein völlig neues Leben schenken kann.
Genre:Dokumentation, Medizin
