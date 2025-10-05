Mein Tumor und Ich
Folge vom 05.10.2025: Zurück im Leben
44 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Marlow lebt seit Jahren mit einem massiven Gesichtstumor. Trotz der Bitten seiner Familie, das Risiko nicht einzugehen, entscheidet er sich für die OP – in der Hoffnung auf ein neues Leben. Amy hingegen hat über 17 Jahre lang einen Tumor auf ihrem Rücken verdrängt. Als sie sich endlich für die Entfernung entschließt, bekommt sie eine erschütternde Nachricht: Es könnte zu spät sein. Parallel kämpfen weitere Patienten mit extremen Tumoren, die nicht nur ihren Körper, sondern auch ihr Selbstwertgefühl belasten. Spezialchirurgen wagen komplizierte Eingriffe, die Hoffnung und Lebensmut zurückbringen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.