Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mein Tumor und Ich

Befreit vom Ballast

TLCFolge vom 26.10.2025
Befreit vom Ballast

Befreit vom Ballast Jetzt kostenlos streamen

Mein Tumor und Ich

Folge vom 26.10.2025: Befreit vom Ballast

45 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12

Arlin lebt seit fast zwei Jahrzehnten mit einem riesigen Tumor am Hinterkopf. Die ständig nässende und übelriechende Wucherung isoliert den 33-Jährigen von der Außenwelt, raubt ihm jedes Selbstvertrauen sowie seine Gesundheit. Erst ein erfahrener Spezialist wagt die komplizierte Entfernung samt Hauttransplantation – eine OP, die über Arlins Zukunft entscheidet. Auch Renae trägt schwer: Ein Tumor an ihrer Schulter belastet sie körperlich wie seelisch extrem, so dass sie kaum mehr unter Leute gehen will. Die Episode begleitet beide auf dem Weg durch Ängste, Hoffnungen und riskante Eingriffe.

Alle verfügbaren Folgen