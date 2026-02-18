MGMB
Folge 150: Digitalfliege
Dass wir es bis zur 150. Folge geschafft haben, fühlt sich fast so an, als wären wir selbst schon 150 Jahre alt. Während die erste Folge produktionell eher als "Störgeräuschreferenz" taugte, fliegen wir heute auf einem ganz anderen Niveau – und zwar digital. Wir sezieren das digitalisierte Gehirn einer Fliege und landen schneller in der Matrix, als Hannes "Cyborg-Mücke" sagen kann. Doch nicht nur in der digitalen Welt geht es rund: Babo berichtet von seinem traumatischen Abstieg vom Hasen-Wunsch über die Schildkröten-Recherche bis hin zum hochkomplexen Unterwasser-Dschungel. Wer dachte, Fische seien pflegeleicht, hat noch nie von aggressiven Zwergkugelfischen gehört, die Lebendfutter per Pipette verlangen und im Aquarium systematisches Mobbing betreiben. Dazu gibt es eine Abrechnung mit der "Dumm-Streaming-Politik" von Netflix, einen Exkurs über griechische Entzündungen bei der Redewendung der Woche und den ultimativen Life-Hack, wie man mit drei Wörtern jeden Polizisten außer Gefecht setzt. Viel Vergnügen!
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