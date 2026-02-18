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Folge 153: Mallorca 2.0
Malle-Eskalation, SWAT-Security und THC-Hunde – schnallt euch an! Eine Folge wie ein Eimer Sangria am Ballermann: laut, klebrig und mit einer ordentlichen Portion Fremdscham veredelt. Was als unschuldiger Urlaubsbericht startet, entpuppt sich als tiefenpsychologische Analyse der „Bierkönig“-Effizienz. Während der Bär mit SWAT-ähnlichen Türstehern und dem Phänomen der „Rutschbahn“ kämpft, seziert die Runde das bizarre Comeback des Wendlers und die Frage, ob man als Beethoven-Fan innerlich stirbt, wenn man „Zehn nackte Friseure“ singen muss. Doch damit nicht genug: Babo berichtet von einem schmerzhaften Onewheel-Crash bei 3% Akku, der ihn unsanft an die Gesetze der Physik erinnerte. Und als wäre das nicht schon genug Chaos, gibt es noch eine amtliche Warnung vor THC-haltigen Hinterlassenschaften im Stadtpark, die unschuldige Hunde in einen spacigen Dämmerzustand versetzen. Ob wir die WM 2026 in den USA wegen 40.000-Euro-Tickets boykottieren oder Tony die Einwohnerzahlen von Berlin neu auswürfelt – diese Folge bietet mehr Kontroversen als ein Elternabend im Kindergarten. Ein wilder Ritt durch Paralleluniversen, ganz ohne Flugscham, aber mit viel Flugrost.
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