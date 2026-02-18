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Bruchbuden-Blues, Bitumen-Träume und die totale Wi-Fi-Anarchie

Talk? Now!Staffel 1Folge 151vom 18.02.2026
Bruchbuden-Blues, Bitumen-Träume und die totale Wi-Fi-Anarchie

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Folge 151: Bruchbuden-Blues, Bitumen-Träume und die totale Wi-Fi-Anarchie

124 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Eine Folge wie ein schlecht isoliertes Steinhaus in Portugal: Erst zieht es ein bisschen, dann wird es verdammt tiefgründig und am Ende tropft die Erkenntnis direkt von der Decke. Was als harmloser Plausch über Schimmel an südeuropäischen Fenstern beginnt, eskaliert schnell zur geopolitischen Analyse der Straße von Hormuz und der Frage, warum eigentlich Erdöl in unserem Dünger steckt. Während Toni genüsslich seziert, warum sein 52-Quadratmeter-Palast eigentlich eine „Bruchbude“ ist, kämpft er gleichzeitig mit einer Matratzen-Lieferung, die länger dauert als der Bau der Pyramiden. Apropos Pyramiden: Habt ihr schon von der Geopolymer-Theorie gehört?. Toni erklärt euch, warum die Steine vielleicht doch eher gegossen als geschleppt wurden, während er nebenbei das gesamte Schulsystem und die preußische Militärgeschichte infrage stellt. Und als wäre das nicht schon genug Mindblowing-Content, gibt es eine amtliche Abrechnung mit der totalen Überwachung durch Wi-Fi-Sensoring. Wer braucht schon Kameras, wenn das WLAN-Signal ein 3D-Ultraschallbild von euch beim Zähneputzen macht?. Garniert wird das Ganze mit einer Prise Anarchie-Theorie, der Frage nach dem Sinn von Gebärdensprach-Dialekten und einem Gastauftritt vom Bär direkt aus Zypern.

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