Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Hasnain Kazim im Interview bei Alexandra Wachter

PULS 24Staffel 1Folge 14vom 09.03.2020
Hasnain Kazim im Interview bei Alexandra Wachter

Folge 14: Hasnain Kazim im Interview bei Alexandra Wachter

22 Min.Folge vom 09.03.2020

Im Polit-Gespräch mit Alexandra Wachter geht es einerseits um die künftige Entwicklung der Europäischen Union und der Türkei, andererseits geht es um die Streitkultur und Hass im Netz. Dazu ist Hasnain Kazim zu Gast. Er ist Autor und war Journalist beim „Spiegel“. Er war jahrelang als Korrespondent in der Türkei tätig. Heute arbeitet und lebt er in Wien. In seinem neuesten Buch „Auf sie mit Gebrüll!...“ befasst er sich mit dem Thema Populismus und wie man dagegen angeht.

