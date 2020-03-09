Hasnain Kazim im Interview bei Alexandra WachterJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 14: Hasnain Kazim im Interview bei Alexandra Wachter
22 Min.Folge vom 09.03.2020
Im Polit-Gespräch mit Alexandra Wachter geht es einerseits um die künftige Entwicklung der Europäischen Union und der Türkei, andererseits geht es um die Streitkultur und Hass im Netz. Dazu ist Hasnain Kazim zu Gast. Er ist Autor und war Journalist beim „Spiegel“. Er war jahrelang als Korrespondent in der Türkei tätig. Heute arbeitet und lebt er in Wien. In seinem neuesten Buch „Auf sie mit Gebrüll!...“ befasst er sich mit dem Thema Populismus und wie man dagegen angeht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Alle 4 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4