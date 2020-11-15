Kurz: "Der Lockdown kommt zu einem guten Zeitpunkt"Jetzt kostenlos streamen
Folge 30: Kurz: "Der Lockdown kommt zu einem guten Zeitpunkt"
19 Min.Folge vom 15.11.2020
Bundeskanzler Sebastian Kurz appelliert im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn an die Bevölkerung, die Maßnahmen mitzutragen, damit das Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen stößt und eine Triage verhindert werden kann. Themen sind unter anderem: Lage in den Krankenhäusern, Zeitpunkt des Lockdowns,Schulen, Homeschooling, Sonderbetreuungszeit und Massentests.
