Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Kurz: "Der Lockdown kommt zu einem guten Zeitpunkt"

PULS 24Staffel 1Folge 30vom 15.11.2020
Kurz: "Der Lockdown kommt zu einem guten Zeitpunkt"

Kurz: "Der Lockdown kommt zu einem guten Zeitpunkt"Jetzt kostenlos streamen

Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 30: Kurz: "Der Lockdown kommt zu einem guten Zeitpunkt"

19 Min.Folge vom 15.11.2020

Bundeskanzler Sebastian Kurz appelliert im Interview bei PULS 24 Infochefin Corinna Milborn an die Bevölkerung, die Maßnahmen mitzutragen, damit das Gesundheitssystem nicht an seine Grenzen stößt und eine Triage verhindert werden kann. Themen sind unter anderem: Lage in den Krankenhäusern, Zeitpunkt des Lockdowns,Schulen, Homeschooling, Sonderbetreuungszeit und Massentests.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
PULS 24
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Alle 4 Staffeln und Folgen