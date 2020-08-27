Infektiologe Wenisch: "Etwa die Hälfte der Intensivpatienten hat verbleibende Schäden"Jetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 22: Infektiologe Wenisch: "Etwa die Hälfte der Intensivpatienten hat verbleibende Schäden"
31 Min.Folge vom 27.08.2020
Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung am Wiener Kaiser-Franz-Joseph-Spital, spricht im Interview mit PULS 24 Infochefin Corinna Milborn unter anderem über die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung, eine "zweite Welle", die Impfstoffentwicklung und die Öffnung von Schulen im Herbst.
