Corinna Milborn lädt zum Polit-Gespräch mit FPÖ-Klubchef Herbert KicklJetzt kostenlos streamen
Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch
Folge 2: Corinna Milborn lädt zum Polit-Gespräch mit FPÖ-Klubchef Herbert Kickl
Im zweiten Talk bei Milborn, exklusiv zu Gast FPÖ-Klubchef Herbert Kickl und, passend zur Wintersportsaison, Extremsportler, Bergführer und „Skyrunner Christian Stangl. Was Herbert Kickl über Heinz-Christian Straches Rückkehr in die Politik hält, was er zur Causa Casinos Austria sagt, warum er bei Koalitionsverhandlungen wieder auf den Innenminister bestehen würde und wie er in den Bergen fast sein Leben verloren hätte, bespricht er bei Corinna Milborn im Studio. Christian Stangl verrät, wieso er eigentlich froh, ist, dass seine Extremsportler-Karriere nach der Causa „K2“ zu Ende ging. Jeden Montag um 21 Uhr mit PULS 24 und PULS 4 Info-Chefin Corinna Milborn: das Polit-Gespräch.
