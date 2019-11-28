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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Corinna Milborn lädt zum Polit-Gespräch mit Irmgard Griss

PULS 24Staffel 1Folge 4vom 28.11.2019
Corinna Milborn lädt zum Polit-Gespräch mit Irmgard Griss

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Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch

Folge 4: Corinna Milborn lädt zum Polit-Gespräch mit Irmgard Griss

53 Min.Folge vom 28.11.2019

Corinna Milborn empfängt Irmgard Griss, ehem. Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, Boris Marte, Leiter des Innovationszentrums der ERSTE-Group, dessen Kinder an einer seltenen genetischen Krankheit leiden, und Barbara Helige, Präsidentin der Liga der Menschenrechte.

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