Mit Herz und Handschellen
Folge 3: Amtsmissbrauch
46 Min.Folge vom 02.04.2023Ab 12
Die Polizei macht einen grausigen Fund: Die 15-jährige Sandra Rennhofer wurde ermordet! Erste Ergebnisse von Ninas und Leos Ermittlungen belasten Hermann, den Vater der Toten, den Sandra angeblich kurz vor ihrem Tod angezeigt haben soll. Außerdem gerät der Dorfpfarrer Rohner ins Visier der Beamten ...
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1