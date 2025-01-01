Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit Herz und Handschellen

Ein schöner Tod

ATV 2Staffel 1Folge 4
Ein schöner Tod

Ein schöner TodJetzt kostenlos streamen

Mit Herz und Handschellen

Folge 4: Ein schöner Tod

46 Min.Ab 12

Mord oder doch nur ein tragischer Unfall? Dieser Frage müssen Nina Metz und ihr Kollege Leo Kraft nachgehen, als der nette Familienvater und Brauereiinhaber Gustav Gerstenkandler stirbt. Erste Tatverdächtige für den Fall eines Verbrechens sind jedenfalls schnell gefunden: Zum einen wäre da Gustavs Vater Alois, der die moderne Unternehmensführung seines Sohnes missbilligte, zum anderen die Ehefrau Mareike, die von der Lebensversicherung des Toten profitieren würde ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mit Herz und Handschellen
ATV 2
Mit Herz und Handschellen

Mit Herz und Handschellen

Alle 2 Staffeln und Folgen