Mit Herz und Handschellen
Folge 2: Mitten ins Herz
46 Min.Ab 12
Nina erhält gerade Besuch von ihrem Ex-Freund Werner, der sie unbedingt zurückhaben will, als die toughe Polizeibeamtin zu ihrem nächsten Einsatz gerufen wird: In einer Frauentoilette des Senders "Antenne Blau-Weiß" wird die Leiche des Angestellten Sebastian Mittner gefunden, der mit einem messerähnlichen Gegenstand erstochen wurde. Mittner war für Höreranfragen und Fanpost zuständig. Das Entsetzen über Mittners Tod hält sich im Sender jedoch in Grenzen ...
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2003
