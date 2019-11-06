Mit Herz und Handschellen
Folge 7: Nasi Goreng
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die Besitzerin eines chinesischen Restaurants wird nachts überfallen und in ein Terrarium mit Reptilien gestoßen. Nina und Leo konzentrieren sich bei ihren Ermittlungen zunächst auf den Koch Herrn Ho und Franz Ostermeier, der das Lokal an die Chinesen vermietet hat. Bald stellt sich heraus, dass einige der Zeugen kein einziges Wort Deutsch sprechen ... Rechte: Sat.1
Genre:Krimi
Produktion:DE, 2003
12
