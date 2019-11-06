Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mit Herz und Handschellen

Nasi Goreng

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Nasi Goreng

Nasi GorengJetzt kostenlos streamen

Mit Herz und Handschellen

Folge 7: Nasi Goreng

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Die Besitzerin eines chinesischen Restaurants wird nachts überfallen und in ein Terrarium mit Reptilien gestoßen. Nina und Leo konzentrieren sich bei ihren Ermittlungen zunächst auf den Koch Herrn Ho und Franz Ostermeier, der das Lokal an die Chinesen vermietet hat. Bald stellt sich heraus, dass einige der Zeugen kein einziges Wort Deutsch sprechen ... Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mit Herz und Handschellen
SAT.1 GOLD
Mit Herz und Handschellen

Mit Herz und Handschellen

Alle 2 Staffeln und Folgen