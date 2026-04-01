Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 12: Der Sturm
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Die Freunde befinden sich noch immer mitten auf dem unterirdischen Meer. Ein Sturm bringt sie in Gefahr, doch sie kommen schließlich am Ufer an. In einer Höhle entdecken sie endlich das Tagebuch von Arne Saknussem, nach dem sie die ganze Zeit gesucht haben.
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: BRB - INTERNACIONAL