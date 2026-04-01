Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 2: Abfahrt nach Island
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Bevor die Gruppe zu ihrem Abenteuer zum Mittelpunkt der Erde aufbrechen kann, stellen Willy Fog und Professor Lidenbrock wichtige Nachforschungen im Wissenschaftsmuseum an. Anschließend starten sie ihre Reise und fahren zunächst nach Hamburg, um Ausrüstung abzuholen. Sullivan beauftragt derweil Transfer, der Willy und seine Freunde sabotieren soll.
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: BRB - INTERNACIONAL