Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
Folge 13: Die Rückkehr
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Willy und seine Freunde werden auf ihrem Floß von einer Flutwelle direkt in die Höhle gespült und vom Wasser mitgerissen. Nach mehreren Stunden wird das Wasser um sie herum immer wärmer, was darauf hindeutet, dass der Vulkan kurz vor dem Ausbruch steht. Durch die Eruption werden die Freunde an die Oberfläche katapultiert und können endlich die Heimreise antreten.
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Mit Willy Fog zum Mittelpunkt der Erde
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer
Produktion:ES, 1993
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© BRB - INTERNACIONAL