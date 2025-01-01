Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mördermann

Johanna

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1
Johanna

Mördermann

Folge 1: Johanna

49 Min.Ab 16

Uwe Krechel berichtet über den Fall der achtjährigen Johanna, die 1999 beim Spielen entführt und später ermordet aufgefunden wurde. Der Anwalt beleuchtet dabei neben der Tat selbst auch den Hintergrund des Täters Rick J. und dessen Kindheit. Er betrachtet außerdem die Ermittlungsarbeit der Polizei und die Fehler, die die Fahnder gemacht haben. Dabei wird deutlich, dass es nur wenige Sekunden gewesen sind, die über Leben und Tod des Mädchens entschieden haben ...

Kabel Eins Doku
