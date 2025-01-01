Mördermann
Folge 4: Mord in der Grillstube
42 Min.Ab 16
Der Doppelmord an Hildegard H. und Dietmar B. ist auch für Uwe Krechel eine Besonderheit: Sein Mandant Arno M. hat völlig ohne Vorwarnung und scheinbar spontan Schüsse auf die beiden Opfer abgegeben. Der erfahrene Strafverteidiger Krechel versucht, die Gründe für das Tötungsdelikt aufzudecken und gibt Einblicke in die Vergangenheit des Täters. Dabei arbeitet heraus, dass die Tat alles andere als unvorhersehbar war ...
Mördermann
Genre:Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
16
