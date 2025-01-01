Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mördermann

Mord-Komplott im Fitnessstudio

Mord-Komplott im Fitnessstudio

Folge 2: Mord-Komplott im Fitnessstudio

47 Min.Ab 16

Nach der Trennung von seiner Frau Jamila wird der Fitnessstudio-Besitzer und Familienvater Sascha brutal mit einer Eisenstange verprügelt. Er verstirbt wenig später im Krankenhaus. Der Anwalt Uwe Krechel befasst sich mit dem Fall und arbeitet die Hintergründe der Tat heraus. Er rekonstruiert, wie die egozentrische Ex-Frau des Opfers die Menschen um sich herum so manipulierte, dass diese für sie einen Menschen ermordeten und wie sie bis zuletzt sämtliche Schuld von sich wies.

