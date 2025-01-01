Mördermann
Folge 5: Hannah
51 Min.Ab 16
Uwe Krechel blickt auf einen der grausamsten Fälle seiner Anwaltskarriere zurück: Die 14-jährige Hannah wurde auf dem Heimweg entführt, vergewaltigt und brutal ermordet. Der Strafverteidiger beleuchtet die Gründe, die der Täter Zdenek H. für seine Tat angegeben hat, und muss sich dabei auch immer wieder selbst hinterfragen - denn einen Kindermörder zu verteidigen, fällt auch dem erfahrenen Anwalt nicht leicht.
