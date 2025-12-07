Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mollys Foodblog

Ein Hauch von Norwegen auf der Farm

Folge vom 07.12.2025
Folge vom 07.12.2025: Ein Hauch von Norwegen auf der Farm

21 Min.Folge vom 07.12.2025

Für ein festliches Abendessen auf der Farm lässt sich Molly von norwegischen Klassikern inspirieren. Sie serviert Lachs-Sandwiches, knusprige Paprika-Pommes mit Dillsauce und zum Abschluss einen kunstvollen Kranzkuchen. Das Menü verbindet Tradition und Kreativität und sorgt für nordisches Flair in der Prärie.

