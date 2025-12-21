Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 21.12.2025
Folge vom 21.12.2025: Chicago-Night auf der Farm

21 Min.Folge vom 21.12.2025

Ein Stück Großstadtflair mitten auf der Farm: Molly feiert ihre Heimatstadt Chicago mit einem Abend voller typischer Lieblingsgerichte. Auf den Tisch kommen Deep-Dish-Pizza mit Wurst und Paprika, Mini-Corn-Dogs und eine süß-salzige Mischung aus Karamell- und Käse-Popcorn. Zum Dessert serviert sie Minz-Trüffelriegel.

